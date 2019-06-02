Несекретные агенты: Найдены доказательства присутствие спецназа «Заслон» в Африке

Обострение африканского конфликта могло привлечь внимание российских спецслужб, по информации издания Vladtime.

Агенты службы внешней разведки РФ, подконтрольные президенту страны, попали на фотографии местных жителей в Судане.

В апреле на территории республики Судан произошел военный переворот, который сопровождался долгими восстаниями народа из-за недовольства президентом Омаром аль-Баширом.

Волнения не прекратились, однако власть перешла в руки военных, которые неоднократно пытались силой подавить недовольства.

У мировых держав такая ситуация вызывает ряд опасений, поскольку к власти могут прийти люди, радикально настроенные к Западу и России, которые могут оборвать все внешние контакты, установив полную диктатуру.

По неофициальным данным, Россия направила бойцов спецназа «Заслон» для урегулирования конфликтов и разведки. «Заслон» - диверсионный спецотряд, который, предположительно с 2003 года действует на территории Африканских стран и Ближнем востоке.

Основная задача бойцов – разведка и диверсионные антитеррористические операции, устранение наиболее опасных «сепаратистов».

Однако что-то пошло не так и информация о нахождении спецагентов в Судане подтвердилось, причем, весьма странным способом. Спецназовцы попали на камеры телефонов местных жителей, гуляя по торговому центру в «родной» форме. Несекретные агенты игнорировали вопросы окружающих, пытаясь скрыться от камер, однако снимки моментально попали в Instagram и разошлись по всем социальным сетям.