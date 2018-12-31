«Армата» лучше всех! США и Европа вновь уступили самому «дешевому» российскому танку

Эксперт составил ТОП-12 лучших танков в мире, Т-14 вырвал первое место, по информации издания Vladtime.

Лучшие эксперты по военной технике провели анализ по состоянию танков каждой военной державы. На первое место вышла Россия и ее легендарный «Армата» Т-14. Серебро и бронзу заняли, как ни странно, Франция и Германия.

А расхваленный Западом M1A2SEP Abrams занял лишь 4 место в списке из 12 участников.

Издание World Digital News, которое и составляло топ, вывели ряд преимуществ Т-14, которые выводят этот танк в мировые лидеры. Масса танка составляет всего 49 тонн, уступая в «легкости» украинскому БМ «Оплот», чья масса составляет 46 тонн.

Также, большими преимуществами мощность двигателя, толщина брони и новый калибр 125 миллиметров у пушки 2А82 или 152 миллиметра у пушки 2А83. Конечный вариант зависит от требования заказчика партии.

Танк Т-14 способен разгоняется до 90 километров в час, а максимальная дистанция, пройденная за раз – 50 километров. Толщина бронепластин «Арматы» достигает 950 миллиметров и управляемыми противотанковыми ракетами калибра 150.

Также, высшая оценка была получена и за стоимость одной боевой единицы – 3,7 миллиона долларов, тогда как тот же «Абрамс» обходится почти в 9 миллионов долларов. Самый дешевый стал самым лучшим.

В совокупности этих факторов, российский танк стал безоговорочным мировым лидером, по версии World Digital News – «Армата» лучше всех!