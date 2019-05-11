Дорого и безвкусно: Блогер рассказал, почему охотничий ВСС «Винторез» не стоит своих денег

«Груда хлама» за 100 тысяч рублей — излишне дорогое удовольствие, рассказал эксперт по оружию, со ссылкой на Vistanews.

Бесшумная снайперская винтовка «Винторез» стоит на вооружении у элиты специальных подразделение России, такие как ССО, «Альфа» и «Вымпел».

Винтовка специальная снайперская была введена в эксплуатацию в 1987 году для военных и диверсионных подразделений Минобороны и ФСБ (КГБ) и с тех пор не раз доказала свою эффективность. Благодаря компьютерной игре STALKER, эту винтовку полюбили во всем мире те, кто не имеет отношения даже к службе в армии.

По этой причине была сконструирована модификация — охотничья ВСС. Гражданская винтовка предназначена для охоты и страйкбола.

Блогер сделал обзор на «аналог» популярной снайперской винтовки и оказался, мягко говоря, разочарован.

Первым и последним плюсом этой винтовки является ее название, по словам блогера.

У ВСС сильно урезана дистанция стрельбы, хотя прицел позволяет целиться не на 450 метров, а на целую тысячу.

Глушитель сильно переработан — вместо сепаратора, в нем установлены «стаканчики» с разным диаметром отверстия. Эта система позволяет глушить почти весь звук, однако она же и снижает скорость и без того медленной пули. А корпус еще больше перегревается.

На дистанции в 100 метров, гражданская снайперская винтовка не способна попасть в движущуюся цель.

При увеличенной обойме, вместо 10, 20 патронов, «Винторез» не способен стрелять длинными очередями (даже одну обойму) — перегрев вызывает осечки винтовки. Вывод эксперта — покупать за 100 тысяч такое «ведро» не стоит даже под дулом реального «Винтореза» — дорого и безвкусно.