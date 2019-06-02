СМИ: Спецназ «Альфа» может закупить МП7 заместо устаревших МП5 и «Витязь»
Отжившие свой век, пистолеты-пулеметы могут стоить бойцам спецназа ФСБ целой операции, а то и жизни, по информации издания Vladtime.
Специальное подразделение ЦНС «А» под управлением ФСБ — российская служба безопасности. Основные задачи «Альфы» связаны с диверсионной разведкой и антитеррористическими операциями внутри страны. Спецотряд «Вымпел» занимается теми же задачами, но вне страны.
На вооружении ФСО из легкого огнестрельного оружия стоят малокалиберные HK МП5 и ПП-19-01 «Витязь-СН». МП5 доказал свою эффективность в середине 20 века, однако с приходом нового тысячелетия, потерял всякую актуальность. «Витязь» попросту был сконструирован лет 30 позже, чем нужно было.
Пистолет-пулемет МП5, поставленный на вооружение немецкой полиции в 1966 году, отдан российскому спецназу, диверсионной элите.
Из-за ряда недоработок, на начальном этапе производства, пистолет-пулемет имеет сильную отдачу — даже при коротких очередях ствол ведет вверх. Стрельба по движущийся кажется невозможным занятием.
Оба ПП имеют калибр 9х19, что при нынешних условиях бронезащиты кажется абсолютно бесполезным.
На смену старым ПП вскоре может прийти HK MP7, который превосходит свой прототип по всем показателям.
ФСБ, Минобороны и МВД на равных условиях веду госзакупки. За неимением возможности поставлять новейшие аналоги «Витязя» российской элите, министерства могу вполне сделать заказ большой партии немецкий MP7.