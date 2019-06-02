СМИ: Спецназ «Альфа» может закупить МП7 заместо устаревших МП5 и «Витязь»

Отжившие свой век, пистолеты-пулеметы могут стоить бойцам спецназа ФСБ целой операции, а то и жизни, по информации издания Vladtime.

Специальное подразделение ЦНС «А» под управлением ФСБ — российская служба безопасности. Основные задачи «Альфы» связаны с диверсионной разведкой и антитеррористическими операциями внутри страны. Спецотряд «Вымпел» занимается теми же задачами, но вне страны.

На вооружении ФСО из легкого огнестрельного оружия стоят малокалиберные HK МП5 и ПП-19-01 «Витязь-СН». МП5 доказал свою эффективность в середине 20 века, однако с приходом нового тысячелетия, потерял всякую актуальность. «Витязь» попросту был сконструирован лет 30 позже, чем нужно было.

Пистолет-пулемет МП5, поставленный на вооружение немецкой полиции в 1966 году, отдан российскому спецназу, диверсионной элите.

Из-за ряда недоработок, на начальном этапе производства, пистолет-пулемет имеет сильную отдачу — даже при коротких очередях ствол ведет вверх. Стрельба по движущийся кажется невозможным занятием.

«Сначала затвор передерни, потом заклинит, затем выкидывай его на помойку», - комментирует ситуация эксперт из СМИ.

Оба ПП имеют калибр 9х19, что при нынешних условиях бронезащиты кажется абсолютно бесполезным.

MP7 и MP5

На смену старым ПП вскоре может прийти HK MP7, который превосходит свой прототип по всем показателям.

ФСБ, Минобороны и МВД на равных условиях веду госзакупки. За неимением возможности поставлять новейшие аналоги «Витязя» российской элите, министерства могу вполне сделать заказ большой партии немецкий MP7.