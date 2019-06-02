Сеть взбудоражило видео ракетного удара Израиля по Сирии

Сегодня, 16:09 \\ Политика / Армия и оружие

В результате обстрела три сирийских солдата скончались, еще семеро получили тяжёлые ранения.

В результате обострения конфликта на Голанских высотах Сирия нанесла 2 ракетных удара в сторону горы Хермон, один из которых упал на территории Израиля. В ответ на данную агрессию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал произвести авиаудар по военным позициям Сирии. Сеть взбудоражило видео ответного ракетного удара Израиля по противникам - пользователи со всего мира давно призывают стороны к миру, ведь, как известно, война с кровопролитием ничем хорошим не заканчивается.

Премьер-министр Израиля также заявил, что в дальнейшем продолжат силовое пресечение любой агрессии со стороны Сирии. Так что любые действия на Голанских высотах против Израиля повлекут за собой эскалацию конфликта.

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Автор - Дмитрий Романов
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