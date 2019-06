Сеть взбудоражило видео ракетного удара Израиля по Сирии

В результате обстрела три сирийских солдата скончались, еще семеро получили тяжёлые ранения.

В результате обострения конфликта на Голанских высотах Сирия нанесла 2 ракетных удара в сторону горы Хермон, один из которых упал на территории Израиля. В ответ на данную агрессию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал произвести авиаудар по военным позициям Сирии. Сеть взбудоражило видео ответного ракетного удара Израиля по противникам - пользователи со всего мира давно призывают стороны к миру, ведь, как известно, война с кровопролитием ничем хорошим не заканчивается.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q