СМИ: За критику рукопашного боя, спецназ «Альфа» ответил турниром

Россияне поставили под сомнение необходимость рукопашного боя вооруженным до зубов бойцам «Альфы», как сообщает VistaNews.

«Альфа» - народное название подразделения «А» Центра специального назначения ФСБ. Бойцы признаны настоящей элитой российского спецназа — владение множеством видов холодного и огнестрельного оружия делает их практически непобедимыми.

Основной задачей спецподразделение является диверсионная разведка внутри страны — борьба с сепаратизмом, предотвращение террористических актов и освобождение заложников.

Помимо оружия, бойцы профессионально владеют рукопашным боем, демонтсрации которого часто проходят, как показательные выступления.

Не все ценят увиденное — некоторые россияне выступили с резкой критикой рукопашного боя. Удивились не технике бойцов, а необходимости уметь драться.

Как заявили пользователи, спецназовцу необходимо растерять все свое оружие, бронезащиту, после найти гладкую поверхность и еще одного «такого же», чтобы вступить в бой.

Такие возмущения были перерыты контраргументами — рукопашный бой необходим в замкнутом пространстве (дом, самолет). За несколько секунд необходимо обезвредить врага, чтобы не быть убитым. Более того, умение владеть своим телом развивает и скорость реакции, так необходимую каждому служащему.

Ответом же спецназа, была молчаливая организация ежегодного «кубка Альфы» - удар по поясу, как выразились пользователи сети. Ежегодное спортивное мероприятие на котором проводятся показательные выступления, а после, молодые парни и девушки участвуют в спарринге за тот самый кубок.

Это мероприятие показывает, насколько необходим рукопашный бой во время спецопераций, а также является своеобразной агитацией молодому поколению.