Уничтожить авторитет американской армии: АПС «порвал» Glock 18

Экспертное сообщество вынесло свой приговор пистолету «Альфы» и ССО.

Одно из главных потребностей спецназа любой страны является наличие в своё арсенале компактного скорострельного оружия, пригодного для использования в тесных помещениях. Для подобных целей очень хорошо подходят автоматические пистолеты, способные стрелять очередями.

В России, на вооружение групп спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, так же как и на вооружении Сил специальных операций российской армии, активно используется легендарный советский Автоматический пистолет Стечкина (АПС). Главным его конкурентом, активно используемым спецназом США, является австрийский пистолет Glock 18.

Как сообщают российские СМИ, АПС «порвал» Glock 18 в плане соотношения тактико-технических характеристик.

Ветерану советской оружейной промышленности АПС удалось уничтожить авторитет американской армии, которая опирается на австрийское и прочее европейское оружие. В ходе сравнительных испытаний АПС, сделанный в 1951 году, показал себя лучшим образцом оружия, нежели австрийский пистолет Glock 18, разработанный в 1980-е. Решающее превосходство пистолета российского спецназа обеспечили его надёжность и простота использования.

Армия США готовится проводить очередной конкурс, по замене стрелкового оружия, в то время как нестареющая классика в лице АПС остаётся на вооружении не только спецназа России. В данный момент, АПС является табельным оружием лётчиков российской авиагруппировки в Сирии.