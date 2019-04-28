СМИ: СВР отомстила Британии за офицеров «Вымпела»

Российские журналисты приблизились к разгадке причин отстрела бойцов британской SAS.

В июне 2006 года неизвестными в Ираке были похищены сотрудники российского посольства, среди которых было двое сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России. Один из разведчиков – Виталий Титов – погиб, защищаясь от нападавших террористов. Второй – Олег Федосеев – был казнён чуть позже, вместе с двумя сотрудниками посольства России в ближневосточной стране.

Ответственность за этот теракт взяли на себя представители северокавказского бандподполья, добивавшиеся независимости Чечни от России. Однако, уже тогда многие предполагали, что истинными «заказчиками» данной казни были британские спецслужбы, традиционно хорошо связанные с чеченскими сепаратистами.

Оба погибших российских разведчика начинали свою карьеру в отряде спецназа внешней разведки КГБ СССР «Вымпел», а когда он был переподчинён в 1993 году МВД РФ, офицеры «Вымпела» перешли на службу в создаваемый при СВР отряд спецназа «Заслон». Отряд спецназа «Заслон» провёл в 2003 году невероятно удачную операцию, выкрав из Багдада архивы иракской разведки незадолго до того, как этот город был взят штурмом англо-американскими войсками. В этой операции российской разведке удалось опередить британцев. Данный факт создавал для британцев мотив отомстить СВР.

В январе 2019 года в Сирии погибла группа бойцов британского спецназа – многие аналитики решили, что таким образом СВР отомстила за офицеров «Вымпела» Олега Федосеева и Виталия Титова, которые погибли в 2006 году в Багдаде, служа уже в новом отряде спецназа внешней разведки «Заслон». Такое предположение выдвигают отечественные журналисты, проанализировав цепь событий 2003-2019 годов, произошедшую в Ираке и Сирии.

Можно ли сказать, что рука Кремля дотянулась до британского спецназа пока неизвестно. Вряд ли руководство СВР даст официальный комментарий по этому поводу. Однако, не стоит забывать, что случайности неслучайны, а складываются всегда в цепочку последовательных фактов и событий.