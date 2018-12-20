«Удавка» на шее Зеленского — Алексей Пушков озвучил обстоятельства отказа России поставлять нефтепродукты на территорию Украины с 1 июня.

Военные действия на территории Луганска и Донбаса не прекращаются не на день. В самопровозглашенных республиках, заявивших об автономии от Украины, идет война не только оружием, но и психологическим давлением.

Очередной обстрел со стороны Вооруженных сил Украины серьезно ранил нескольких человек. По информации «РИА Новости», 1 июня в 20.00 по местному времени в результате обстрела со стороны позиций ВСУ пострадала жительница Донецка. Со ссылкой на Генпрокуратуру ЛНР, пострадавшей поставлен диагноз «минно-взрывная травма, осколочное ранение правого предплечья», с которой ее доставили в ближайшую больницу города Кировск.

Новые санкции России против Украины могут оказаться от части ответом на агрессию ВСУ по отношению к Луганску и Донецку. Отказ от поставок нефтепродуктов сулит Украине серьезный кризис при условии продолжения ее экономического состояния.

Дальше — хуже. Если самопровозглашенные республики объявят о желании референдума, ради перехода под российский флаг, Кремль может ввести на их территорию спецотряд «А» или «Альфа», основной целью которого является урегулирование стычек сепаратистских движений внутри страны.

Однако подобный шаг может привести к военному конфликту более крупного масштаба.