Влияние Ким Чен Ына? Госдеп заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний

Обвинения строятся на необоснованных догадках уважаемого генерала Роберта Пола Эшли.

Директор Агентства военной разведки Эшли-младший накануне озвучил позицию Пентагона касательно успехов России в оборонной промышленности. США считают, отметил он, что Россия не может производить качественное и работающее вооружение, не проводя при этом ядерных испытаний с этим же вооружением.

Этим высказыванием американский генерал не только признал мощь оборонно-промышленного комплекса РФ, но и заподозрил Москву в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний. Как в деле Скрипалей и в расследовании о вмешательстве «русских хакеров» в американские выборы в 2016 году, Госдеп руководствуется догадками и собственными умозаключениями американских военных чинов, а посему их слова не могут считаться официальной позиций США.

Возможно, на появление предрассудков у американской стороны проявляли не только успехи России, но и дружественные отношения между Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который в апреле посетил Владивосток. Напомним, что КНДР отказалась от ядерных испытаний в целях экономического развития страны. При этом достоверно никому не известно, что происходит на полигонах закрытого государства.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Генассамблея ООН приняла в 1996 году. Для введения его в силу необходима ратификация документа всеми странами, располагающими ядерным потенциалом. Россия ратифицировала договор ещё в 2000 году. США не сделали это до сих пор.