Идеальное оружие ополчения: США покорены советскими пулемётами ДШКМ и раздают их своим людям в Сирии

Сегодня, 13:43 \\ Политика / Армия и оружие

Спросом не только в САР, но и в Северной Африке, а также Афганистане у подопечных американцев пользуются снайперская винтовка Драгунова (СВД), автомат Калашникова (АК), пистолеты ТТ и ПМ. Боеприпасы к ним Вашингтон закупает в огромных количествах на годы вперёд.

В охваченной гражданской войной Сирии совершенно свободно можно купить почти любое оружие, сообщают местные жители. В социальных сетях пишут, что советский крупнокалиберный пулемёт ДШКМ в Идлибе можно приобрести за 1100 долларов. Как выяснилось, он пользуется большим спросом среди прозападного ополчения, а США закупают боеприпасы к нему на годы и даже десятилетия вперёд.

Недавно издание Defence Blog сообщило, что в планах закупок Пентагона на 2021-2026 годы состоят патроны к советскому оружию. Так, приоритет составляют пулеметы ЯкБ и ДШКМ, автоматы Калашникова, пистолеты ПМ и ТТ, а также снайперские винтовки Драгунова. В США характеризуют их как идеальное оружие ополчения. США покорены советскими пулемётами ДШКМ, а также прочими образцами стрелкового оружия СССР и активно раздают их своим людям не только в Сирии, но и других «горячих точках».

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, что ДШКМ наряду с АК и СВД пользуется спросом у групп ополчения, поддерживаемых США в Афганистане, Ираке и Северной Африке. Оружие и боеприпасы советского образца надёжно и эффективно, а главное – недорого обходится бюджету Штатов.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон делает ставку на ДШКМ, АК и им подобное оружие уже давно и, похоже, не собирается отказываться от своих приоритетов, поскольку сейчас продолжает закупать боеприпасы к ним на десятилетия вперёд. При этом напрямую сотрудничать с Россией Штаты не хотят, понимая, что в политическом плане это не выгодно Москве. Решают же вопрос с закупками в Вашингтоне через страны экс-бывшие члены Варшавского договора, которые до сих пор обладают солидными запасами советского оружия или имеют лицензию на его производство.

Поделиться новостью:
Автор - Артемий Вишневецкий
Главное за неделю

Ударный беспилотник «Охотник» поднялся в небо

Новейший ударный беспилотник совершил первый отрыв от взлетной полосы

Богаче Шойгу: Замминистра обороны задекларировал свои доходы

В Министерстве обороны отчитались о своих доходах, и Шойгу не самый богатый, как мог бы...

Намочили штанишки: В Норвегии испугались внезапного удара России из-за радара для американцев

Дважды ВКС России посылали штурмовики Су-24, чтобы сымитировать авиаудар на норвежский...

Китайские СМИ оценили перспективы экспорта С-500

По мнению китайских СМИ, РФ не будет продавать комплексы.

Менеджеры победили инженеров: Росгвардия хочет принять на вооружение РПК-16

Но мнение о чудо-пулемёте разнится.

От безысходности в Украине берут на службу стариков

Бойцы ДНР задержали бойцов ВСУ преклонного возраста. Одному из пленных в ДНР было 54 года.

«На дно!»: Иран нашел место для американских авианосцев

Представители Тегерана надеются на секретное оружие.

Откуда паника? США сомневаются в мощи ВМФ России, но трусливо преследуют «Адмирала Горшкова»

За боевым кораблём ВМФ РФ американцы пустили несколько судов и самолёт разведчик, хотя...

Боевики приготовили настоящую армаду для прорыва обороны сирийской армии

В ударный кулак собраны более 800 человек, 7 танков, 3 БМП и 15 пикапов с разным оружием.

Намочили штанишки: В Норвегии испугались внезапного удара России из-за радара для американцев

Дважды ВКС России посылали штурмовики Су-24, чтобы сымитировать авиаудар на норвежский...

Своеобразная страшилка? США напуганы несуществующим самолетом

МиГ-28 - выдуманный самолет, который напугал зрителя в нескольких кинолентах.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ