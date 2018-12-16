Идеальное оружие ополчения: США покорены советскими пулемётами ДШКМ и раздают их своим людям в Сирии

Спросом не только в САР, но и в Северной Африке, а также Афганистане у подопечных американцев пользуются снайперская винтовка Драгунова (СВД), автомат Калашникова (АК), пистолеты ТТ и ПМ. Боеприпасы к ним Вашингтон закупает в огромных количествах на годы вперёд.

В охваченной гражданской войной Сирии совершенно свободно можно купить почти любое оружие, сообщают местные жители. В социальных сетях пишут, что советский крупнокалиберный пулемёт ДШКМ в Идлибе можно приобрести за 1100 долларов. Как выяснилось, он пользуется большим спросом среди прозападного ополчения, а США закупают боеприпасы к нему на годы и даже десятилетия вперёд.

Недавно издание Defence Blog сообщило, что в планах закупок Пентагона на 2021-2026 годы состоят патроны к советскому оружию. Так, приоритет составляют пулеметы ЯкБ и ДШКМ, автоматы Калашникова, пистолеты ПМ и ТТ, а также снайперские винтовки Драгунова. В США характеризуют их как идеальное оружие ополчения. США покорены советскими пулемётами ДШКМ, а также прочими образцами стрелкового оружия СССР и активно раздают их своим людям не только в Сирии, но и других «горячих точках».

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, что ДШКМ наряду с АК и СВД пользуется спросом у групп ополчения, поддерживаемых США в Афганистане, Ираке и Северной Африке. Оружие и боеприпасы советского образца надёжно и эффективно, а главное – недорого обходится бюджету Штатов.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон делает ставку на ДШКМ, АК и им подобное оружие уже давно и, похоже, не собирается отказываться от своих приоритетов, поскольку сейчас продолжает закупать боеприпасы к ним на десятилетия вперёд. При этом напрямую сотрудничать с Россией Штаты не хотят, понимая, что в политическом плане это не выгодно Москве. Решают же вопрос с закупками в Вашингтоне через страны экс-бывшие члены Варшавского договора, которые до сих пор обладают солидными запасами советского оружия или имеют лицензию на его производство.