Российская авиация вновь нанесла сокрушающий удар по боевикам в Сирии.

ВКС РФ поддержала наступление Сирийской арабской армии на позиции боевиков на Юге провинции Идлиб. Боевики запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* планировали наступление на город Кафр-Набуда. Однако перед контрнаступлением ВКС РФ разгромили позиции боевиков.

Как сообщается в местных СМИ, российские самолёты сконцентрировали удары именно на позициях боевиков, которые собирались вновь штурмовать город. Ранее, Кафр-Набуда был отбит у боевиков, однако в ходе боёв, стороны несли тяжелые потери. Вероятно, сирийские военные запросили поддержку от российской авиации в наступлении. Это позволило окончательно занять ключевые позиции в городе и прилегающих территориях. Регулярные провокации со стороны так называемой умеренной оппозиции в сторону сирийских военных заставляют задуматься о надёжности «партнёров», которые курируют эти группировки. Россию пытались обвинить в химической атаке, инсценировав бомбардировку боеприпасами с хлором.

Ранее российские ВКС уничтожили пусковые установки, которые нанесли удар по авиабазе Хмеймим, где базируются и откуда вылетают самолёты ВКС на боевые задачи. Сообщалось о пусках 17 ракет 22 мая по базе Хмеймим, которые успешно были сбиты дежурными силами ПВО. Операция в Сирии по просьбе Башара Асада длится с 2015 года, благодаря чему, территории Сирии почти полностью освобождена от джихадистов.