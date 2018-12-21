Турция не получала ультиматума от США за закупку С-400

По словам министра обороны страны, сообщения, распространяемые СМИ, были ложными.

Телеканал CNBC распространил информацию об ультиматуме США, который предусматривал отказ в поставке истребителей пятого поколения F-35 в случае, если Турция закупит российские зенитные комплексы С-400. Несмотря на опровержение, возможно, сообщение об ультиматуме было предупреждением для Анкары, поданным в завуалированной форме дабы не вызвать конфликта.

Министр обороны не ответил на вопрос о том, что намерена предпринимать Турция, в случае, если ультиматум окажется реальным. Не смотря на ложность сообщения, многие СМИ восприняли его всерьёз, это связанно с активным противодействием Пентагона торговым операциям Российского ВПК. США активно пытаются прекратить экспорт российского оружия и выбить РФ даже из ставших естественными ниш оружейного бизнеса. Так как предоставить конкурентоспособную систему Пентагон не может, вполне вероятно, что в ход пойдут шантаж и угрозы.

Вероятно, в случае если Турция и действительно закупит С-400, так или иначе США предпримут меры. По последним сообщениям, хоть поставки F-35 не будут отменены, Пентагон планирует прекратить обучение турецких пилотов, которые проходят подготовку для управления новейшими истребителями. Тем не менее, даже если поставки все же будут отменены, Анкара не потеряет слишком много – судя по последним событиям, с F-35 в страну приходят проблемы, и пользы пока что от нового самолета мало.