Ракеты России утопят американцев в Персидском заливе: Иран предупредил США в последний раз

Стали известны подробности того, как Иран собирается уничтожить авианосцы США в Персидском заливе.

После того, как американские власти в качестве «однозначного и ясного сигнала» отправили в район Персидского залива авиаударную группировку, во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» многие военные аналитики и эксперты заговорили о возможном скором начале военной операции США против Ирана. Уверенности этим паническим слухам добавил приказ Вашингтона о переброске на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих.

Высшее военное руководство Ирана, оценив угрозу со стороны США, решило предупредить США об опасности военного вторжения. Бригадный генерал корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран может нанести удар по США, намекая на возможность наличия у Ирана атомного оружия. Это заявление может быть блефом, рассчитанным на то, что американцы испугаются и не станут воевать с Ираном.

Другой высокопоставленный иранский военный Мортеза Корбани заявил, что Тегеран в состоянии отправить американские военные корабли на дно с помощью «совершенно секретного» оружия. Эти слова могут быть совершенно правдивыми, так как на вооружении иранской армии находятся российские противокорабельные ракеты 3М-54Э1 (Club-S по классификации НАТО). Данные ракеты оцениваются американскими военными экспертами как самые опасные для кораблей ВМС США, так как они были сконструированы ещё в СССР специально для уничтожения американских авианосцев. Точно такая же задача уничтожения авианосцев США может встать перед командованием иранской армии, в случае войны с США. Получается, что ракеты России утопят американцев в Персидском заливе.

Если Иран блефует, угрожая ударом по США, то заявления об уничтожении американских кораблей могут сбыться, если Вашингтон всё-таки отчается на вооруженный конфликт с Ираном. Иран предупредил США в последний раз.