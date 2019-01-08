Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Сегодня, 20:39 \\ Политика / Армия и оружие

Военные ЛНР опять утёрли нос украинской разведке, показав высокую квалификацию.

Отряды противовоздушной обороны (ПВО), принадлежащие народной милиции ЛНР, опять демонстрируют высокий класс – они смогли подбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) военнослужащих ВСУ близ границы Донбасса. Об этом сделал заявление офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Он считает, что БПЛА проводил разведывательный полёт над позициями защитников ЛНР, недалеко от населённого пункта Счастье. Беспилотник сбили 23 мая. Так же Иван Филипоненко напомнил, что согласно Минским соглашениями, пользоваться БПЛА около границы конфликта запрещены.

Что это – новый виток военного конфликта, затишье перед бурей или желание напомнить о себе?

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Автор - Ярослав Петров
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