От безысходности в Украине берут на службу стариков

Сегодня, 04:58 \\ Политика / Армия и оружие

Бойцы ДНР задержали бойцов ВСУ преклонного возраста. Одному из пленных в ДНР было 54 года.

Похоже, после всех волн мобилизации, человеческие ресурсы Украины исчерпаны и остается призывать лишь условно годных солдат. Бойцам, которых недавно задержали ополченцы, по 54, 49 и 48 лет, что является почти предельным возрастом для военнослужащего. На фоне заявлений о скорой победе над врагом, эти великие воины смотрятся совсем нелепо.

Понятно, что возраст частенько означает опыт, однако, организм не становится здоровее, то, что безболезненно переживет молодой человек до 30, может окончится смертельным исходом для более старшего товарища. Возможно именно сейчас молодых бойцов нехватает, отчего Украина от безысходности должна принимать на службу людей преклонного возраста.

Как сообщает в Facebook волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, задержанные – бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот», которые решили срезать путь до места постоянно дислокации по территории неподконтрольной Киеву, где и были задержаны. Волонтер отдельно отметила, что на украинском пункте пропуска, стоящего на линии разграничения, бойцов никто не остановил. В результате задержания всего было задержано восемь бойцов ВСУ.

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Автор - Николай Дьяконов
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