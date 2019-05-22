Китайские СМИ оценили перспективы экспорта С-500

Сегодня, 05:58 \\ Политика / Армия и оружие

По мнению китайских СМИ, РФ не будет продавать комплексы.

Китайское издание Sohu отметило, что С-500 - это лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы. Россия всегда уделяла особое внимание системам ПВО, и даже когда в других областях был застой, противовоздушные силы получали лучшие технологии и финансирование. С-500 не имеет аналогов в мире и должен быть уже скоро принят на вооружение армии РФ. Учитывая что конкурентов нет и у предшественника С-400, который пользуется невероятным спросом на мировом рынке, С-500, очевидно, система недостижимая для других стран мира. Свои технологии в этой области Россия всегда охраняла с особой тщательностью, поэтому не стоит ожидать в ближайшее время предложений по продаже этих новейших комплексов.

С-500 может пойти на экспорт только тогда, когда в РФ появится система следующего поколения, которая должна будет вступить на замену С-500. Это разумный подход, который продвигается ещё со времен СССР. Традиционно РФ выставляет инновации, уже имея систему, которая их заменит, а продает систему, являющуюся обычно устаревшей на два поколения от ныне разрабатываемой. Следуя этому принципу, вероятно приемник С-500 уже в разработке, и уже сейчас РФ имеет наработки по оружию будущего.  

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Автор - Николай Дьяконов
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