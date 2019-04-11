«На дно!»: Иран нашел место для американских авианосцев

Представители Тегерана надеются на секретное оружие.

Об обладании секретным оружием, способным нанести непоправимый ущерб американскому ВМФ, заявил советник командующего КСИР Мортез Корбани в эфире телеканала Al-Mayadeen. Невозможно точно сказать о каком именно оружии идёт речь, но понимая уровень технического развития, можно сделать несколько предположений. Возможно, речь идёт о переданных технологиях, принадлежащих к позднему СССР, либо собственные разработки, правда, при втором варианте это оружие может и не сработать.

Вероятно все же, это либо малозаметные подводные лодки, которые невозможно отследить радарами, и которые могут нанести один сосредоточенный удар, либо модернизированные противокорабельные ракеты. До сих пор в боевых условиях ни одна ПРО мира не отбивала атаку противокорабельных ракет в боевых условиях. Справится ли американская ПРО с модернизированными советскими ракетами до сих пор вопрос, ввиду повышенной массы и надежности поражение этих ракет не гарантирует защиту. Вполне вероятно, что даже эти устаревшие системы явно смогут отправить американский флот на дно.

Напомним, что сейчас начинается очередной виток агрессии между США и Ираном, на этот раз все было спровоцировано Вашингтоном после выхода последнего из ядерной сделки и наложения санкций на Иран. Конфронтация достигла высшей точки после объявления КСИР террористической организацией и отправки авианосцев к берегам Персидского залива.

Часть экспертов предрекают бойню, настоящую войну между США и Ираном, учитывая, что у последнего может быть ядерная бомба, это может превратиться в первый этап глобальной войны.