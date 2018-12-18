Из «Града» в «Торнадо»: Россия пообещала осовременить советскую РСЗО

На вооружении у российской армии появится еще одна максимально автоматизированная система.

Знаменитая советская реактивная система залпового огня «Град» может получить качественное обновление. Россия пообещала осовременить разработку времен СССР до уровня «Торнадо-Г». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, система «Торнадо-Г» является максимально автоматизированной. Оружейники решили не останавливаться на достигнутом и дать вторую жизнь БМ-21 «Град». Военные уже успели оценить по достоинству 300-миллиметровые «Торнадо-С» после артиспытаний на полигоне «Капустин Яр».

Изначально «Град» был рассчитан на поражение живой силы противника или небронированных военных машин, а также БТР, находящихся в месте дислокации артбатарей, пунктов командования и так далее. «Торнадо» модификации «Г» в свою очередь может наводиться на цель и корректировать направление автоматически. Также автоматизированы процессы ориентирования на местности, но главным преимуществом является то, данные полетного задания во взрыватели можно вводить, не выходя из кабины – на расстоянии. Благодаря тому, что система «Торнадо-Г» разработана на калибре 122 миллиметра, это делает возможным создание гибрида этой РСЗО с «Торнадо-Г».

Не исключено, что подобное решение россияне приняли после издевательств американцев на советскими «Градами». Американские СМИ в красках расписали, как сильно уступает скорость снарядов «Града» скорости американских дозвуковых ракет. Однако Россия поспешила напомнить США о «Кинжалах», а также заявила о модернизации «Градов». После этого бахвальство американских военных о суперлазере, поражающем сверхзвуковые ракеты, выглядит вынужденным и не вполне соответствующем действительности.