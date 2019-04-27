Намочили штанишки: В Норвегии испугались внезапного удара России из-за радара для американцев

Дважды ВКС России посылали штурмовики Су-24, чтобы сымитировать авиаудар на норвежский Вардё в приграничной зоне, где расположен мощный радар, который, по сведениям Минобороны РФ, собирает данные для военных США.

Несмотря на то, что США и НАТО вот уже 30 лет утверждают, что не хотят напряжённости в отношениях с Россией и даже обещают не продвигать свой военный альянс на Восток, на самом деле со стороны Запада всё чаще заметны недружественные шаги. В частности, американские военные уже вплотную приблизились к российским границам, регулярно проводят здесь свои учения.

Одним из проблемных моментов можно назвать размещение в приграничной с Россией территорией мощного радара «Глобус-2». К комплексу в норвежском Вардё давно присматриваются в Минобороны РФ. Несмотря на то, что власти Норвегии утверждают, что он выполняет исключительно мирные задачи – поиск космического мусора на орбите – Москва считает, что установленный американцами радар не случайно оказался на российско-норвежской границе в 150 км от военно-морской базы Северного флота.

Накануне Мария Захарова в очередной раз напомнила Норвегии о недопустимости работы этого комплекса в военных целях. Официальный представитель МИД России заявила об ответных мерах, которые тут же нашли отклик в норвежских СМИ. В Осло испугались внезапного удара России из-за радара для американцев. Масс-медиа Норвегии вспомнили, что за последние два года российские военные несколько раз приближались к Вардё в полной боевой готовности.

Так, в феврале прошлого года 11 штурмовиков Су-24 с полным боекомплектом в Баренцевом море внезапно изменили траекторию и выдвинулись в направлении радара американцев, имитируя атаку с воздуха. Подобное предупреждение Норвегия получила в начале 2017 года. Уже после того, как в Осло «намочили штанишки», заявление Захаровой должно было бы стать поводом для раздумий, зачем вообще ставить себя под удар в угоду США?