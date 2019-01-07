Своеобразная страшилка? США напуганы несуществующим самолетом

Сегодня, 08:58 \\ Политика / Армия и оружие

МиГ-28 - выдуманный самолет, который напугал зрителя в нескольких кинолентах.

Голливуд достаточно часто занимается выдумыванием несуществующего оружия или техники. МиГ-28 - один из таких вымышленных образцов вооружения. Забавно то, что он появлялся сразу в нескольких произведениях, никак не связанных друг с другом. Никакого реального прототипа у самолета не было, однако же, каждое новое появление наделяло его невероятными способностями.

Первое появление отмечено в книге «Сотрудник Синдзяна», где этот аппарат изображен прямо на обложке. Это фактически видоизменённый МиГ-25, которому приписали невиданные боевые характеристики. Но книгу эту помнят уже достаточно плохо.

Гораздо лучше и американский, и русский зрители помнят знаменитый «Top Gun» c Томом Крузом. Там, на своем F-14 киногерой лейтенант Пит Митчел борется против секретного МиГ-28, который представляет трудную мишень даже для бывалого кино-ветерана. Конечно же, такого самолета не существовало, вероятно, создатели пытались с его помощью передать свое видение будущего МиГ-29, получилось, однако, не слишком похоже, так как в фильме секретный советский самолет изображает устаревший американский F-5. Самолет не выглядит внушительно на фоне своего оппонента из фильма, и уж тем более в сравнении с невероятно красивой 29-кой.

Самолет достаточно долго был своеобразной страшилкой и, можно сказать, даже символом советских ВВС (Только в США, конечно же) Так американцы сами себе выдумали врага, и сами же его начали боятся.

 

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Автор - Николай Дьяконов
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