Ударный беспилотник «Охотник» поднялся в небо

Новейший ударный беспилотник совершил первый отрыв от взлетной полосы

Один из самых тяжелый БПЛА в мире «Охотник» совершил первый пробный отрыв от взлетной полосы. Это пока ещё не полноценный полет, это непосредственно проба возможности оторваться. Преддверие настоящих летных испытаний. Тем не менее, такая новость означает высокую степень готовности проекта. Фактически, вероятно, для первого полета остались небольшие корректировки.

Продолжение... США напуганы несуществующим самолетом МиГ-28 - выдуманный самолет, который напугал зрителя в нескольких кинолентах. Охотник - новейший тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат, способный нести бомбовую и ракетную нагрузку в объемах не уступающих полноценным боевым пилотируемым самолетам. По задумке конструкторов, новейший БПЛА должен действовать в связки с истребителями пятого поколения СУ-57.

Ранее в сети появились первые фотографии охотника на фоне других самолетов, что позволило уточнить его реальные размеры, дав понимание что новая машина – не миниатюрный а вполне себе полноценный боевой аппарат, способный выполнять штатные для другой авиации задачи.