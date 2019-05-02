Боевики приготовили настоящую армаду для прорыва обороны сирийской армии

Сегодня, 04:00 \\ Политика / Армия и оружие

В ударный кулак собраны более 800 человек, 7 танков, 3 БМП и 15 пикапов с разным оружием.

Боевики в Сирии уже отчаялись увидеть свою победу. Окруженные и лишенные почти любой помощи со стороны заокеанских покровителей они готовятся к последнему удару с целью прорвать оборону лояльных Башару Асаду войск. Подготавливаются пикапы со смертниками а также теракты с целью нанести максимальный урон перед штурмом. Собранные силы для нынешнего положения дел – настоящая армада.

Силы боевиков собираются в районе населенного пункта Кафр-Нбуда, который расположен в провинции Хама, где и находится один из последних оплотов джихадистов. Правительственные войска так же указывают на вероятную подготовку провокаций с химическим оружием. Ранее армия Асада уже неоднократно получала обвинения в использовании неконвенциональных средств поражения противника, однако, постановочные химические атаки, снятые боевиками, были исполнены настолько плохо, что уже через пару часов после обвинений «в страшных преступлениях» на просторах сети начинали гулять ролики, где, «зверски убитые» боевики, спокойно улыбаясь, шутят и поднимаются, вылезая из мешков для трупов.

Война в Сирии подходит к концу. Боевики, конечно же, ещё сопротивляются, однако, сопротивление уже иссякает, резервы на исходе, а снабжать боевиков техникой так просто, как это делалось раньше уже не выходит. Битва за Сирию выиграна, осталось лишь дождаться окончательной зачистки.  

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Автор - Николай Дьяконов
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