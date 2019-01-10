Менеджеры победили инженеров: Росгвардия хочет принять на вооружение РПК-16

Сегодня, 19:22 \\ Политика / Армия и оружие

Но мнение о чудо-пулемёте разнится.

В Росгвардии заявили, что период тестирования нового ручного пулемёта Калашникова подходит к концу. По мнению росгвардейских специалистов, оружие показывает себя с хорошей стороны, поэтому принять его на вооружение хотят по завершении тестов, если не будет выявлено причин против. По предварительной информации, закупить РПК-16 собираются в большом количестве, но о точных цифрах пока не сообщается.

Как рассказали на самом концерне, РПК-16 – не концептуально новый пулемёт. Во многом это модернизация и адаптация устаревшего РПК-74 и его модификаций, которые не удовлетворяют современные требования.

Главных преимуществ нового РПК-16 над советским «отцом» несколько. Есть возможность на выбор устанавливать два ствола – короткий 415-миллиметровый и длинный 580-миллиметровый. РПК-16 можно использовать и как ручной пулемёт, и как тяжёлую штурмовую винтовку.

Была увеличена интенсивность стрельбы. Кроме того, для нового пулемёта создали специальный барабанный магазин на 95 патронов, хотя питание в этом смысле универсальное – подходят магазины и предыдущих типов.

В Сети пользователи и оружейные фанатики разочарованы и сравнивают новинку от «Калашникова» со старой конфетой в новой обёртке и сетуют на то, что компетентные менеджеры концерта победили над умами инженеров.

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Автор - Олеся Куприна
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