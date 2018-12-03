Откуда паника? США сомневаются в мощи ВМФ России, но трусливо преследуют «Адмирала Горшкова»

Сегодня, 14:59 \\ Политика / Армия и оружие

За боевым кораблём ВМФ РФ американцы пустили несколько судов и самолёт разведчик, хотя ещё недавно в Штатах смаковали результаты исследования о том, что российский флот значительно уступает американским ВМС.

Частный специализированный портал Flot.com на днях подготовил отчёт, согласно которому ВМФ России по своему потенциалу равноценен лишь 45% от мощи ВМС США. Причём существенное отставание увеличилось за последние годы на 7%. Авторы исследования делают акцент на торможении оборонных заказов после введения санкций 2014 года.

В США эту новость принялись «смаковать» и превозносить свой флот. Многие эксперты согласились с мнением, что Россия ничем не может грозить на море американцам. Но откуда тогда такая паника? Несмотря на то, что Штаты показательно сомневаются в мощи ВМФ России, последняя реакция Пентагона говорит об обратном. Показательным примером можно считать то, как американские корабли трусливо преследуют «Адмирала Горшкова» у своих берегов.

В частности, стало известно, что в Тихом океане на погоню за российским новейшим кораблём США пустили сразу несколько судов. Так, стало известно, что «сопровождать» его будут эскадренный миноносец USS Wayne E. Meyer и эсминец USS Michael Murphy вместе с танкером-заправщиком Henry G. Caiser. Помимо прочего детально отслеживать передвижения «Адмирала Горшкова» будет патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon. Из эскорта становится понятно, что Штаты

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Автор - Артемий Вишневецкий
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