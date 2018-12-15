Официальная шестерка? В российской армии принято звание главного сержанта

Вооруженные силы России приняли новое звание младшего начальствующего состава - главный сержант.

Ещё в 2011 году было объявлено о необходимости такого нововведения в ряды армии. И вот спустя 8 лет раздумий всё же приняли решение, что теперь в армии будет ещё и главный сержант. Главнее всех сержантов будет «правой рукой» командира подразделения.

Однако стоит вернуться на те 8 лет назад, когда было заявлено о необходимости такой единицы в армии. Тогдашний замминистра обороны Николай Панков говорил, что армии нужны должности сержант-управленец или администратор. В качестве примера и привёл тогда генерал Панков звание мастер-сержанта и главного сержанта. Выбор пал на второй вариант и в российской армии принято звание главного сержанта.

Только не совсем ясно, для чего он нужен и какие функции будут на него возложены. Командующий Южным военным округом генерал-полковник Александр Дворников сказал, что главной задачей главных сержантов будет помощь офицерам, обеспечение дисциплины и поднятие авторитета сержантского состава. Также предполагается, что главный сержант будет иногда заменять командира подразделения.

Именно поэтому этих солдат отбирали по нескольким критериям, а именно по авторитету и наличию личных качеств, что должно плодотворно влиять на выполнение всех поставленных задач. Тогда непонятно, чем будут заниматься офицеры, если весомую часть обязанностей будет выполнять за них главный сержант. Главное, чтобы из них не сделали официальных шестерок, которые будут выполнять всю мелкую и «не совсем офицерскую работу».