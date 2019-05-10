Богаче Шойгу: Замминистра обороны задекларировал свои доходы

В Министерстве обороны отчитались о своих доходах, и Шойгу не самый богатый, как мог бы кто-то подумать.

В оборонном ведомстве замминистра, который курирует военно-промышленный комплекс - стал самым богатым сотрудником. При всём этом, он не стал как многие чиновники регистрировать половину, иногда и всё имущество на свою супругу или родственников.

Как оказалось, бывший глава «Калашникова», и нынешний замминистра обороны задекларировал не только доходы, но и имущество, которое оказалось весьма внушительным. Так, у Алексея Криворучко в собственности недвижимости общей площадью 7033 квадратных метров, в которую входит 73-метровая квартира и три жилых дома.

Также у замминистра имеется доля в распределительном газопроводе, откуда, вероятно, «капает» приличный доход. И автомобили Криворучко предпочитает не самые дешевые - Ford F-150 Raptor 4WD, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz SLS AMG и скоромная Лада Калина. Согласно декларациям других чиновников Министерства обороны - Криворучко богаче Шойгу в 10 раз, поскольку у министра обороны задекламирован доход только 11,5 млн рублей.