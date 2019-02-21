Самолёт в космосе – МиГ-31 уверенно чувствует себя на высоте 20 километров

Вчера, 21:57 \\ Политика / Армия и оружие

Спецназ ПВО - пора обгонять снаряды в космосе

Ютуб-канал «Звезда» выпустил очередную часть программы «Военная приёмка», где рассказал о пилотах самолёта МиГ-31. Ввиду огромной полётной планки, истребитель спокойно чувствует себя на высоте 20 километров и выше с полным боекомплектом. К тому же он на этой высоте ещё скорость огромную покажет – вплоть до тройной скорости звука. За это их называют «спецназом ПВО».

Самое забавное то, что истребитель был спроектирован именно для перехвата вражеских крылатых ракет. К примеру, известные «Томагавки» разгоняются всего до 880 км/ч, в то время как МиГ-31 достигает 3000 км/ч.

Запредельная для обычных самолётов высота тоже имеет оправдание – за линией Армстронга (18900-19350 метров) удобно контролировать стелс-самолёты U-2. Здесь же обитают и спутники, с которыми тоже комфортно работать на этой высоте.

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Автор - Ярослав Петров
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