Микроскопом по гвоздям – в Ливии использовали ракету С-125 для стрельбы по наземным целям

Достаточно дорогую противовоздушную ракету запустили как неуправляемый снаряд.

Противники фельдмаршала Хафтара, похоже, уже отчаиваются победить, в таких условиях различного рода вооруженные формирования начинают применять технику не по назначению, для того, чтобы хоть как-то компенсировать отставание в вооружении.

До последнего видео наиболее частым использованием оружия не по назначению была стрельба с земли воздушными неуправляемыми снарядами, блоки С-5 фактически использовались в качестве эрзац-РСЗО. Это не слишком эффективно, так как для эффективной работы подобных систем требуется скорость движения свыше 200 км/ч, иначе двигателя самой ракеты не хватает для точной стрельбы.

Но теперь все эксперименты с авиационными ракетами меркнут – для неуправляемой стрельбы по земле была использована тяжелая противовоздушная ракета С-125. Большая часть стоимости такой ракеты – электронная начинка и двигатель, для таких размеров в ракете очень небольшая 60-ти килограммовая боевая часть. Мало того, направить успешно ракету в противника используя лишь импровизированную пусковую установку крайне сложно. На данный момент неизвестно даже попала ли ракета хотя бы рядом с целью. Настоящее забивание гвоздей микроскопом.

На видео ракету запускают с импровизированной пусковой на базе тяжелого тягача, однако, были замечены попытки установить подобную систему на шасси танка Т62. Часть экспертов отмечают, что видеозапись использования ракеты может относиться к 2016 году, но это не подтверждено.