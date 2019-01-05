30-мм «страха» США: Минобороны РФ пополнится снарядами с управляемым подрывом

Внедрение новейших боеприпасов станет причиной модернизации уже имеющегося вооружения.

Сегодня в Минобороны рассказали, что заказали у научно-производственного концерна «Техмаш» снаряды, калибром 30-мм с «умным» управляемым подрывом. Эту информацию также подтвердил и представитель завода-изготовителя Александр Кочкин.

«Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний», - подчеркнул заместитель директора.

Он добавил, что заказанная партия боеприпасов приобретена государством для дальнейших испытаний.

По словам Кочкина, производство «умных» снарядов займет около года. Однако для их успешного применения потребуется переоснащение уже имеющегося в наличие вооружения. Зам дал понять, что у снарядов большое будущее, так как они могут применяться в морской, сухопутной и воздушной военной технике.

Стоит отметить, что технология производства снарядами с управляемым подрывом относительно не дорогая, тогда как в Германии подобные боеприпасы обходятся бюджету страны на порядок дороже. В свою очередь, США также имеет аналоги, подобные российским, но, по мнению экспертов, последние имеют намного больше потенциала. Это дает основание полагать, что американскую сторону разработка РФ не порадует.

Управление 30-мм «страхом» США будет осуществляться с помощью лазерного излучения. Луч будет направляться на снаряды, а по нему в автоматизированном режиме будут передаваться данные о местоположении точки, которую необходимо подорвать.