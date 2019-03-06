Турция проведет ряд наблюдательных полетов над Россией

В свою очередь Россия проведет наблюдательные полеты над Чехией.

Полеты будут проводится в рамках договора о открытом небе. Самолеты будут проводить наблюдение над территорией, используя разрешенную аппаратуру под наблюдением представителей наблюдаемой стороны.

Российский самолет Ан-30б пролетит 800 километров над территорией Чехии. В это же время Турецкий самолет CASACN-235 совершит схожий пролет над территорией РФ. Оба самолета безоружны и предназначены только для наблюдения, никаким образом установить на них оружие невозможно. Пролеты будут проходить в период с 20 по 24 мая 2019 года. Основная цель таких полетов - достижение доверия в военной деятельности, а так же повышение безопасности.