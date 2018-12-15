Новый приступ паранойи? Эстония заподозрила РФ в подготовке военного конфликта

Эстонский министр обороны утверждает, что российская сторона готовится к ослаблению НАТО.

На прошедшей накануне в Тайланде конференции, посвященной памяти покойного лидера страны Леннарта Мери, Юри Луйк - Минобороны Эстонии, сделал неожиданное заявление. По его мнению, Россия усиленно готовится к военному конфликту в Западном направлении. К такому выводу пришел политик исходя из того, что Российская Федерация увеличила военною мощь, основав семь новых подразделений, и разместив их близко от линии разграничения двух стран (50 км).

«Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении», - подчеркнул Луйк.

Министр уверил, что российская сторона уповает на ослабление НАТО и готова воспользоваться этой слабостью в собственных интересах. Также он потребовал у Совета Европы не возвращать России право голоса в организации, полагая, что именно это даст возможность РФ вынести на рассмотрение отмену санкционного давления со стороны Евросоюза.

Напомним, что Юри Луйка в 2013 году участвовал в подписании пограничного договора между Эстонией и РФ. Согласно которому, последняя уступила эстонскому государству около 2 гектаров земли. Тогда политик был доволен результатом. Однако нынешнее подозрительное отношение министра к России иначе как новым приступом паранойи назвать невозможно.