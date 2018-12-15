Лазерный распил – Пентагон заказал очередной «прожект»

Сегодня, 04:52 \\ Политика / Армия и оружие

100 килловаттный боевой лазер заказан в разработку Пентагоном.

В США назначили компании, которые будут разрабатывать новый боевой лазер, его назначение – сбитие беспилотников и ракет. В очередной раз Пентагон заказал «микроскоп» для «забивания гвоздей». Зачем нужен дорогой, громоздкий и крайне сложный в обслуживании лазер, если с задачами, стоящими перед ним справляется обыкновенная зенитка? При этом 100 килловаттная мощность лазера, не позволит ему сбивать тяжелые ракеты, то есть никаких преимуществ перед обычной ЗПУ, кроме гипотетической точности, у него нет вообще. Надо отметить, что точность лазера, конечно же, крайне велика, но из-за отсутствия рассеивания, шансы на «случайное» попадание при ошибке – минимальны. ЗПУ стреляют не до конца точно намеренно – чтобы в случае незначительных ошибок наведения, снаряды из за большого разброса все равно могли бы поразить цель.

Лазер требует идеальных условий, и к тому же легко парируется дымовыми и аэрозольными завесами, мало того, время зарядки конденсаторов весьма велико ,лазер не может стрелять «очередью» - между выстрелами проходит внушительное количество времени. Тяжелый грузовик в качестве базы также является легко уязвимым для вражеского огня.

Все это напоминает распилы, коими славится Пентагон. Вероятно, лазер никогда и не поступит на вооружение, зато деньги из проекта куда-то подозрительным образом исчезнут, официальной причиной, естественно, будет разработка, пускай и провальная.

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Автор - Николай Дьяконов
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