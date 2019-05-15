Новейший истребитель пойдёт в армию: Путин потребовал 76 истребителей Су-57

Сегодня, 02:49 \\ Политика / Армия и оружие

По итогам своего визита в Астрахань российский президент Владимир Путин заявил о необходимости приобретения 76 новейших истребителей Су-57 для Воздушно-космических сил России.

 

Состоявшийся на днях визит российского президента в Астрахань был связан с участием главы государства в сессии совещаний, посвящённых вопросам военно-технического развития страны. В ходе президентского визита в Астрахань самолёт Владимира Путина сопровождали шесть новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, с лётчиками-испытателями которых российский лидер смог пообщаться по прилёту в Астрахань и во время посещения Государственного лётно-испытательного центра.

Общаясь с лётчиками, российский президент сказал, что надо ускорить темп испытаний новой крылатой машины, чтобы сделать её лучшей в мире. Позже президент осмотрел новинки российской военной техники, среди которых были истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту и новейший истребитель Су-57.

По итогам визита Путин потребовал 76 истребителей Су-57 поставить армии в течение ближайших 9 лет. Министерство обороны России анонсировало соответствующий контракт.

По оценкам газеты «Коммерсантъ» сумма контракта составит около 170 миллиардов рублей, а его реализация позволит обеспечить бесперебойным циклом работы мощностей Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, что создаст на данном заводе новые рабочие места и позволит повысить оплату труда работников завода, привлечённых к исполнению данного оборонного контракта.

Новейший истребитель пойдёт в армию уже в течение следующего года, когда испытательные образцы данного самолёта поступят на вооружение частей Воздушно-космических сил Российской Федерации. Оборонный заказ, размещённый в Комсомольске-на-Амуре позволит обеспечить бесперебойное производство данных самолётов, благодаря чему российские авиаторы сумеют перевооружить свой авиапарк соответственно новейшим военно-политическим требованиям.

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Автор - Валентин Арцимович
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