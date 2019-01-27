В обход санкций: Россия решила упростить перепродажу своего оружия США

Вчера, 16:48 \\ Политика / Армия и оружие

Теперь страны-покупатели могут избавиться от бумажной волокиты и продавать третьей стороне российское вооружение без лишних проблем.

Стало известно, что Россия решила упростить перепродажу своего оружия США в обход санкций. Ранее обязательным было предъявление поставщикам сертификата того, что данное оружие российское и третья страна не имеет права перепродавать вооружение дальше.

При этом самыми крупными покупателями российского вооружения – Китай, Вьетнам, Алжир, и Египет. И теперь для того, чтобы они смогли перепродавать российское оружие в США им не нужна больше бумажная волокита и необходимо лишь оповестить Россию о том, что третья сторона больше не будет передавать оружие следующим поставщикам.

К тому же, как известно, большинство этих схем попросту не будут применяться, так как те же страны, названные выше и так практически все время игнорировали антироссийские санкции или же добивались возможности продажи оружие через суд.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

Россия вероятно продала КНДР «Искандеры»

10 мая в сети появились видео и фото последних испытаний северокорейских тактических...

Новейшая снайперская винтовка для Росгвардии «убивает» американский Barret

 С конца марта на вооружение частей специального назначения Росгвардии начали поступать...

Украина может снабжать США зенитными установками С-300 из СССР

В сеть попали снимки из космоса, на которых виднеется комплекс, который в целом крайне...

«Минитмен-3» против «Тополя» - эксперты сравнили сухопутные части ядерной триады РФ и США

Ядерный арсенал крупных стран делится на три составляющих: морскую – ракеты на атомных...

Ответ русской «Сатане»: США успешно испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Задачей манёвров было обнаружение и ликвидация межконтинентальных баллистических ракет...

Не стыдно Путину показать: Обновлённые Ту-160 смогут разбомбить врага, не заходя в зону поражения ПВО

Президент России посетил структурное подразделение ПАО «Туполев» – завод им. Горбунова в...

В обход санкций: Россия решила упростить перепродажу своего оружия США

Теперь страны-покупатели могут избавиться от бумажной волокиты и продавать третьей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ