В обход санкций: Россия решила упростить перепродажу своего оружия США

Теперь страны-покупатели могут избавиться от бумажной волокиты и продавать третьей стороне российское вооружение без лишних проблем.

Стало известно, что Россия решила упростить перепродажу своего оружия США в обход санкций. Ранее обязательным было предъявление поставщикам сертификата того, что данное оружие российское и третья страна не имеет права перепродавать вооружение дальше.

При этом самыми крупными покупателями российского вооружения – Китай, Вьетнам, Алжир, и Египет. И теперь для того, чтобы они смогли перепродавать российское оружие в США им не нужна больше бумажная волокита и необходимо лишь оповестить Россию о том, что третья сторона больше не будет передавать оружие следующим поставщикам.

К тому же, как известно, большинство этих схем попросту не будут применяться, так как те же страны, названные выше и так практически все время игнорировали антироссийские санкции или же добивались возможности продажи оружие через суд.