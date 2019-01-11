Не стыдно Путину показать: Обновлённые Ту-160 смогут разбомбить врага, не заходя в зону поражения ПВО

Президент России посетил структурное подразделение ПАО «Туполев» – завод им. Горбунова в Казани, где ему, помимо модернизированных Ту-160 и Ту-22, показали специальный самолёт Ту-214, Ту-95МС и вертолёт Ми-38Т.

ПАО «Туполев» десятилетиями поставляет в войска современные образцы военной и транспортной авиационной техники, многим из которых нет равных в мире. Вместе с тем, помимо разработки новых самолётов, компания занимается модернизацией уже существующих воздушных судов. Ход обновления сегодня лично проинспектировал президент России Владимир Путин, который посетил структурное подразделение ПАО «Туполев» – завод им. Горбунова в Казани.

Здесь главе государства презентовали модернизированные Ту-22, Ту-95МС и вертолёт Ми-38Т. Также особое внимание было уделено стратегическому ракетоносцу Ту-160. Ранее отмечалось, что боевая машина после обновления получит совершенно новую авионику, оснащение системой спутниковой навигации, а также комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ключевой особенностью модернизированного Ту-160 станет то, что он будет иметь возможность нести на себе новые ракеты Х-101 с радиусом действия около 4500 километров. Таким образом, обновлённые ракетоносцы смогут разбомбить врага, не заходя в зону поражения ПВО. Такие разработки действительно и Путину показать не стыдно.

Стоит отметить, что президенту России на аэродроме завода им. Горбунова в Казани также показали самолет-ретранслятор Ту-214. Разработанный специально для администрации президента борт имеет увеличенные источники энергоснабжения и радиотехнический комплекс. Дальность полёта в сравнении с гражданской модификацией увеличена с 7 до 10 тысяч километров. Новые возможности президентского Ту-214 позволят эффективно управлять наземными соединениями и другими воздушными судами непосредственно на борту самолёта. По итогам «инспекции» Владимир Путин остался доволен и отметил функциональность представленных образцов техники.