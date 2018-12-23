«Минитмен-3» против «Тополя» - эксперты сравнили сухопутные части ядерной триады РФ и США

Ядерный арсенал крупных стран делится на три составляющих: морскую – ракеты на атомных подводных лодках, воздушную – ядерные заряды на борту бомбардировщиков, и наземную – ракеты в шахтах и мобильных установках. Эксперты сравнили возможности наземных систем США и РФ.

Важно понимать, что в отличие от США, на вооружении РФ есть несколько наземных систем. Это не только Тополь, Тополь-М, Ярс, но и наследники знаменитой «Сатаны», такие как «Воевода». Эксперт рассказал про установку «Тополь».

«Минитмен-3» - это ракета на жидком топливе шахтного базирования. Шахтное базирование имеет плюсы – в целом такие ракеты легче хранить, а так же сложнее уничтожить обычным оружием. Однако, шахты вычисляются и на нынешний момент 90% всех шахтных ракет уже обнаружены, и заранее внесены в список приоритетных целей.

Ракеты «Тополь» универсальны: они могут базироваться как в шахте, так и в мобильной установке. И если с первыми все понятно, то вторые обнаружить сложно. Они находятся в постоянном движении и слабоуязвимы для ударов стратегическими ракетами.

«Минитмен-3» - настоящий музейный экспонат – ракета находится на вооружении с 70-ых, и постоянно модернизируется в надежде довести старую ракету хоть до сколько-нибудь приемлемого состояния. Тополь же система относительно новая, принятая на вооружение в 97 году.

По дальности ракеты примерно схожи – около 10000 км, данные на этот счет разнятся. Однако, российская ракета имеет гораздо лучшую траекторию, малоуязвимую для систем ПРО, в то время как американская система летит по обычно баллистической параболе. Мощность БЧ нашей ракеты также выше – до 1 мегатонны против 335 килотонн у американца. Фактически единственное, в чем американец лучше – это отклонение от цели – 200 метров против 180, что при почти 3-х кратном преимуществе в мощности несущественно.

Подводя итоги, можно сказать, что американцы в очередной раз держат на вооружении хлам, малопригодный для современной войны.