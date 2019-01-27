Украина может снабжать США зенитными установками С-300 из СССР

Сегодня, 02:50 \\ Политика / Армия и оружие

В сеть попали снимки из космоса, на которых виднеется комплекс, который в целом крайне напоминает С-300. Эксперты сошлись во мнении, что, возможно, комплекс был получен от украинских военных.

Комплекс, который, вероятно, получили США это С-300ПТ, он является разработкой 80-ых, и несмотря на свою эффективность, уже устарел. Пока не ясно, является ли комплекс настоящим, или же это муляж, но в любом случае, угроза минимальна. Так как комплекс устарел, в его характеристиках нет уже особой тайны. Его получение позволит США лишь понять принципы работы систем предыдущего поколения, которые уже имеют мало отношения к современным.

На данный момент на вооружении РФ имеется ограниченное число этих устаревших систем, однако, большую часть сил ПВО составляют более современные вресии С-300, а так же новейшие С-400. В скором времени на вооружение поступят С-500, которые вообще не имеют никаких конкурентов в классе даже в обозримом будущем.

Есть небольшая вероятность, что США попробуют скопировать систему, поставив её на вооружение, ведь даже новейшие системы ПРО и ПВО Пентагона уступают в некоторых показателях нашим С-300 ранних модификаций.

Однако, такой поступок от Украины крайне неразумен и граничит с предательством. Хоть поставлен и устаревший комплекс, но все же , рано или поздно «дружба» с Америкой закончится, и тогда Украина, имеющая как раз только эти комплексы, окажется крайне уязвимой перед агрессивным заокеанским «партнером».

Поделиться новостью:
Автор - Николай Дьяконов
Главное за неделю

Киев получит по шапке: Эксперт рассказал, чем закончится попытка Украины получить ядерное оружие

«Суицидальные ядерные фантазии» Киева ранее назвал опасными для всей Европы член комитета...

Россия вероятно продала КНДР «Искандеры»

10 мая в сети появились видео и фото последних испытаний северокорейских тактических...

В российских спецподразделениях массово появляется западное оружие

 Армейская элита всегда была немного в особенных условиях, когда вся армия оснащается...

«Они делают то, не знаем что» - американцы нашли «веский» повод для удара по Ирану

Израиль передал США сведения о готовящемся Иранском заговоре, который должен пошатнуть...

Готовятся к войне? Пока Россия празднует мир, США испытывают межконтинентальные ракеты

Учитывая призывы Трампа к ядерному разоружению всего мира, испытание ракет Minuteman III...

Будут наказаны: Лавров пообещал «ответ» террористам в Идлибе

Произошедший накануне обстрел отечественной авиабазы в Хмеймиме заставил Лаврова резко...

Новейшая снайперская винтовка для Росгвардии «убивает» американский Barret

 С конца марта на вооружение частей специального назначения Росгвардии начали поступать...

Цена чести: Украинские военные могут продолжить обстрелы Донбасса за надбавку в 200 долларов

Минобороны Украины исправно повышает доходы ВСУ, чтобы линия фронта не опустела.

Ответ русской «Сатане»: США успешно испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Задачей манёвров было обнаружение и ликвидация межконтинентальных баллистических ракет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ