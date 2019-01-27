Украина может снабжать США зенитными установками С-300 из СССР

В сеть попали снимки из космоса, на которых виднеется комплекс, который в целом крайне напоминает С-300. Эксперты сошлись во мнении, что, возможно, комплекс был получен от украинских военных.

Комплекс, который, вероятно, получили США это С-300ПТ, он является разработкой 80-ых, и несмотря на свою эффективность, уже устарел. Пока не ясно, является ли комплекс настоящим, или же это муляж, но в любом случае, угроза минимальна. Так как комплекс устарел, в его характеристиках нет уже особой тайны. Его получение позволит США лишь понять принципы работы систем предыдущего поколения, которые уже имеют мало отношения к современным.

На данный момент на вооружении РФ имеется ограниченное число этих устаревших систем, однако, большую часть сил ПВО составляют более современные вресии С-300, а так же новейшие С-400. В скором времени на вооружение поступят С-500, которые вообще не имеют никаких конкурентов в классе даже в обозримом будущем.

Есть небольшая вероятность, что США попробуют скопировать систему, поставив её на вооружение, ведь даже новейшие системы ПРО и ПВО Пентагона уступают в некоторых показателях нашим С-300 ранних модификаций.

Однако, такой поступок от Украины крайне неразумен и граничит с предательством. Хоть поставлен и устаревший комплекс, но все же , рано или поздно «дружба» с Америкой закончится, и тогда Украина, имеющая как раз только эти комплексы, окажется крайне уязвимой перед агрессивным заокеанским «партнером».