Ответ русской «Сатане»: США успешно испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Сегодня, 11:39 \\ Политика / Армия и оружие

Задачей манёвров было обнаружение и ликвидация межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника НАТО.

Масштабные учения НАТО «Грозный щит-2019» в Атлантике у берегов Британии собрали мощную группировку союзнических сил, включая 13 боевых судов, 10 самолётов и около 3 тысяч человек личного состава. Безопасность осуществляли патрульный вертолёт и самолёт-разведчик системы АВАКС.

По условиям мероприятий, необходимо было добиться взаимодействия флотских соединений для противовоздушной и противоракетной обороны в режиме реального времени. Боевой корабль США USS Roosevelt успешно произвёл пуск и успешно испытал противоракету SM-3, которая отвела угрозу вероятного противника.

Скорее всего, она станет одним из важных составляющих элементов противоракетной обороны НАТО в Европе, которая включает в себя ПРО на эсминцах ВМС США, базирующихся у берегов Испании, а также наземные системы, расположенные в Румынии и Турции.

Нет никакого сомнения, что новая «антиракета» должна стать американским ответам русским баллистическим ракетам – «Сатане», «Тополю» и «Ярсу», которые являются командованию НАТО в страшных снах. Цель учений полностью укладывается в новую военную доктрину США, провозглашённую Дональдом Трампом, согласно которой объекты ПРО в соседних к России странах получат SM-3 для перехвата угроз, исходящих от РФ.

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Автор - Мария Ремарк
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