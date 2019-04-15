Россия вероятно продала КНДР «Искандеры»

Сегодня, 05:21 \\ Политика / Армия и оружие

10 мая в сети появились видео и фото последних испытаний северокорейских тактических ракет. Эксперты обратили внимание на комплекс, внешний вид которого достаточно сильно напоминает российские ОТРК «Искандер».

Как известно, КНДР находится под постоянным давлением Запада. В условиях не прекращающихся провокаций северокорейское правительство вынуждено регулярно развивать и улучшать свои оружейные системы. Учитывая, что не в малой степени КНДР опирается на свое ядерное вооружение, не удивительно, что корейские оружейники уделяют много времени ракетному оружию. Однако, если раньше северокорейские разработки были самобытны, сейчас в облике как пусковой установки, так и, что гораздо важнее, ракеты, явно угадываются российские корни

В ближайшее время стоит ожидать серьёзной реакции Запада. «Искандер» является одной из лучших систем своем классе, отразить атаку, проводимую этим комплексом, почти невозможно. Если помимо своих собственных разработок КНДР получит также и новейшие российские - это поставит под угрозу нынешнее положение на корейском полуострове, так как КДНР получит шанс нанести гарантированный удар по своим врагам.

Конечно же, нельзя по видео с уверенностью утверждать, что на видео и фото показанны именно «Искандеры», тем более шасси корейского комплекса отличается. Ракета также в целом просто крайне похожа, и её нельзя осмотреть со всех ракурсов. Однако, если это так, вероятно, КНДР купили комплексы через третьи руки. Правда, не стоит отметать возможность, что Россия тайно поддерживает страну, находящуюся в противостоянии со всем миром, зарабатывая себе надежного союзника.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Дьяконов
Главное за неделю

Киев получит по шапке: Эксперт рассказал, чем закончится попытка Украины получить ядерное оружие

«Суицидальные ядерные фантазии» Киева ранее назвал опасными для всей Европы член комитета...

Готовятся к войне? Пока Россия празднует мир, США испытывают межконтинентальные ракеты

Учитывая призывы Трампа к ядерному разоружению всего мира, испытание ракет Minuteman III...

В российских спецподразделениях массово появляется западное оружие

 Армейская элита всегда была немного в особенных условиях, когда вся армия оснащается...

«Они делают то, не знаем что» - американцы нашли «веский» повод для удара по Ирану

Израиль передал США сведения о готовящемся Иранском заговоре, который должен пошатнуть...

Будут наказаны: Лавров пообещал «ответ» террористам в Идлибе

Произошедший накануне обстрел отечественной авиабазы в Хмеймиме заставил Лаврова резко...

В российских спецподразделениях массово появляется западное оружие

 Армейская элита всегда была немного в особенных условиях, когда вся армия оснащается...

Новейшая снайперская винтовка для Росгвардии «убивает» американский Barret

 С конца марта на вооружение частей специального назначения Росгвардии начали поступать...

«День Победы порохом пропах»: Украинские каратели обстрелами поздравили соотечественников под Луганском

Об угрожающей жизни обстановке сообщают жители подконтрольной Киеву территории.

Цена чести: Украинские военные могут продолжить обстрелы Донбасса за надбавку в 200 долларов

Минобороны Украины исправно повышает доходы ВСУ, чтобы линия фронта не опустела.

Россия вероятно продала КНДР «Искандеры»

10 мая в сети появились видео и фото последних испытаний северокорейских тактических...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ