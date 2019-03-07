Новейшая снайперская винтовка для Росгвардии «убивает» американский Barret

С конца марта на вооружение частей специального назначения Росгвардии начали поступать новейшие снайперские винтовки ORSIS T-5000. Эти винтовки должны использоваться при проведении контртеррористических операциций.

По словам высокопоставленных сотрудников Росгвардии с новейшим снайперским комплексом ORSIS T-5000 («Точность») в данный момент на равных может конкурировать лишь линейка снайперских винтовок TRG, производства финской компании SAKO.

Снайперский комплекс ORSIS T-5000 разработан оружейным заводом «Промтехнологии» и предназначен для поражения целей на расстоянии до 1,5 километров. Для стрельбы могут применяться патроны разного калибра, однако, основными калибрами данного снайперского оружия должны стать патроны 7,62 мм и 8,6 мм. Общая масса винтовки составляет 6 кг и она предназначена, в первую очередь, для контртеррористических операций в городских массивах.

Новая росгвардейская винтовка уже претендует на звание оружейной легенды, но ей предстоит жёсткая конкуренция с другой легендой – американской снайперской винтовкой Barrett M82.

Американская винтовка Barrett M82 известна как высокоточный и убойный снайперский комплекс для вооружённых сил, но при этом у многих возникают вопросы касательно применимости для полицейских антитерорристических операций. У винтовки Barrett M82 слишком большие габариты и слишком большой калибр, за счёт чего её применение в антитеррористических операциях будет приводить к излишним жертвам.

Российская же полицейская винтовка сделана с учётом того, что её будут использовать в условиях высокого риска поражения заложников и случайного гражданского населения. По этой причине она разработана специально с учётом всех этих факторов. Таким образом, можно предположить, что российская снайперская винтовка на рынке полицейского оружия составит конкуренцию американским оружейникам и попробует выдавить их с зарубежных рынков. А пока новейшая снайперская винтовка для Росгвардии «убивает» американский Баррет.