Готовятся к войне? Пока Россия празднует мир, США испытывают межконтинентальные ракеты

Учитывая призывы Трампа к ядерному разоружению всего мира, испытание ракет Minuteman III кажется крайним лицемерием.

Вся Россия сегодня празднует мир и великую победу над фашизмом, однако пока по всей стране вспоминают о подвиге, совершенном ветеранами, США испытывают новые межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Подтвердило данную информацию командование глобального удара ВВС США.

Учитывая то, что буквально недавно Дональд Трамп утверждал, что всему миру необходимо задуматься о ядерном разоружении. Тем не менее, своим примером американцы показывают совершенно другую модель поведения. В американском ВВС отмечают, что все произошедшее не более чем тест для определения эффективности, но учитывая то, что его целью было поражение реальной цели, создается ощущение, что американцы занимаются не тестированием, а непосредственно готовятся к войне. Естественно, хотелось бы ошибаться с подобными предположениями.

Ответственная за проведение тестирования 30-я опергруппа ВВС США отметила, что для национальной безопасности подобное испытание – основа национальной безопасности. Естественно, не обошлось и без речей о ядерном сдерживании. Такое чувство, что командование США и президент этого же государства говорили о совершенно разных вещах, ведь о каком разоружении может идти речь при подобной явной демонстрации своих «мускулов» всему миру.