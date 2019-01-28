Будут наказаны: Лавров пообещал «ответ» террористам в Идлибе

Сегодня, 19:38 \\ Политика / Армия и оружие

Произошедший накануне обстрел отечественной авиабазы в Хмеймиме заставил Лаврова резко высказаться о ситуации с террористами. 

Возглавляющий министерство иностранных дел РФ Сергей Лавров в довольно резких тонах высказался о насущной необходимости разобраться с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-нусра»*, засевшей в Идлибе. Как известно, ранее они устроили обстрел российской базы в Идлибе. 
Соответствующее заявление Лавровым было сделано в ходе встречи со своим иранским министром Мохаммадом Джавадом Зарифом. По словам главы МИД РФ, стороны прекрасно ознакомлены с ситуацией в Идлибе, а также с тем, что окопавшиеся там террористы не просто держат подабсолютным контролем обстановку, но еще и пытаются получить преимущество, периодически устраивая оттуда атаки. 
Министр в итоге пообещал «ответ», который экстремисты получат в обязательном порядке. Стоит добавить, что 6 мая российская база Хмейми в Сирии дважды за сутки подверглась обстрелу со стороны боевиков. Из систем залпового огня было выпущено более трех десятков снарядов, причем корректировка огня проводилась с помощью беспилотногоустройства.Представитель российской армии в Сирии Виктор Купчишин, отмечает, что обстрелы, к счастью, удалось отразить и избежать жертв среди личного состава.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Виталий Малина
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