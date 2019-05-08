Киев получит по шапке: Эксперт рассказал, чем закончится попытка Украины получить ядерное оружие

«Суицидальные ядерные фантазии» Киева ранее назвал опасными для всей Европы член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Большой резонанс, как в Украине, так и в России, вызвали высказывания украинского военного эксперта киевского Института евроатлантического сотрудничества Игоря Козия. В эфире ObozTV он призвал заслонить украинскую границу с РФ минами с ядерным зарядом. Таким образом, эксперт открыто предложил Украине вернуться к использованию ядерного оружия, что с обеспокоенностью восприняли в России.

В числе прочего депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член парламентского комитета по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявления Козия, заметил, что у Украины в данный момент нет практических возможностей для реализации ядерной программы. В то же время парламентарий заявил, что подобные «суицидальные фантазии» Киева следует пресекать сразу же, пока они не были воплощены в жизнь местной властью. Железняк подчеркнул, что появление подобного оружия у Украины будет означать появление в Европе нестабильного очага ядерной угрозы.

Ситуацию прокомментировал российский военный аналитик Иван Коновалов, который назвал предложение Козия «идиотской идеей». Он объяснил, чем закончится попытка Украины получить ядерное оружие. Ядерно-минные заграждения на границе с Россией Украина точно не сможет установить, поскольку не имеет практических технологий для этого, рассказал эксперт. У Киева в данный момент нет ни финансов для разработки, ни возможностей для испытания ядерного оружия, объясняет Коновалов. Эксперт подчеркнул, что в Украине сейчас никто не даст баснословных средств на подобный проект, поскольку правительство даже не хочет должным образом финансировать существующую армию, разворовывая деньги на оборонных заказах.

Отдельно Коновалов отметил роль США в политической жизни Украины. Как член договора о нераспространении ядерного оружия Вашингтон попросту не даст Киеву иметь тактическое или даже стратегическое оружие, считает эксперт. Он напомнил, что в ещё в 2014 году исполняющий обязанности президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов говорил о возможности создания в Украине так называемой «грязной бомбы», оружия террористов. Но и в таком случае Киев ждёт провал, объясняет Коновалов, поскольку, как только об этом узнают в США, то Киев «получит по шапке».