Минобороны Украины исправно повышает доходы ВСУ, чтобы линия фронта не опустела.

Украинские военные могут продолжить обстрелы Донбасса за надбавку в 200 долларов. Соответствующее решение Петра Порошенко сегодня подписал министр обороны Украины Степан Полторак. Зарплата военнослужащих на первой линии соприкосновения повысилась на 190 долларов до 1036 долларов, а на других участках конфликта – на 38 долларов до 637 долларов. Таким образом, цена чести украинского военного даже не дотягивает до 200 долларов.

Новый украинский глава Владимир Зеленский уже обещал, что повысит зарплаты в ВСУ до уровня НАТО. Однако самолюбивый Порошенко не готов делиться лаврами с конкурентом, повышая доходы солдат самостоятельно. Порошенко, вероятно, хочет выжить максимум из уходящих от него президентских полномочий.

Также, надбавка почти в 200 долларов может быть обусловлена боязнью Порошенко за количество кадров на передовой. Возможно, дополнительной копейкой действующая власть хочет удержать сомневающихся в Порошенко военных. Киев как бы показывает, что готов спонсировать ненависть военных к России в период чрезвычайной бедности украинцев. Известно, что пока ВСУ получают обещанные им повышения, остальные граждане вынуждены оформлять субсидии, чтобы позволить себе оплату коммуналки.

У Верховной Рады все 5 лет войны были и ресурсы, и возможности для денежной мотивации военных к обстрелам Донбасса. Как известно, жителям ДНР и ЛНР отказано в выплате пенсий, если они проживают в республиках и не регистрируются на «свободной» территории Украины. Киев грандиозно сэкономил на пенсиях огромного количества людей, которые не могут выехать, оплачивая этими деньгами обстрелы своей же территории.