«День Победы порохом пропах»: Украинские каратели обстрелами поздравили соотечественников под Луганском

Сегодня, 19:30 \\ Политика / Армия и оружие

Об угрожающей жизни обстановке сообщают жители подконтрольной Киеву территории.

Жители Попасной выразили обеспокоенность тем, как каратели поздравили их с наступающим Днём Победы, который в украинской столице ежегодно обесценивают. Около часа вблизи города раздавались взрывы. Иногда хлопки становились мощнее, что может свидетельствовать как о приближении военных действий к жилым домам, так и об использовании более тяжёлой артиллерии.

Напомним, что Попасную контролируют украинские силовики. В нескольких километрах проходит граница между подконтрольной Киеву территорией и землёй самопровозглашённой ЛНР, где люди уже несколько дней выстраиваются в очереди в надежде называться законными гражданами России. Агрессия со стороны ВСУ может спровоцировать ответ республиканских сил и обострение военного конфликта.

Так можно сделать вывод: тот факт, что жители Попасной слышат отдалённые взрывы, значит, что обстрелами соотечественников в ЛНР промышляет именно украинская армия.

Ранее украинские каратели сообщали об успешном захвате территорий в Луганской области Украины. Возможно, известная строчка советской песни «День Победы порохом пропах» может стать страшной явью для почти официально русских граждан в ЛНР.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Беспощадный убийца авианосцев США: российский крейсер признали самым мощным в мире

 Специализированное американское издательство The Military Watch считает, что российский...

Уничтожит Пентагон за пять минут: В США испугались «Адмирала Нахимова» с «Цирконами» на борту

Обозреватель издания Military Watch называл тяжелый атомный крейсер ВМФ России с С-400 на...

В российских спецподразделениях массово появляется западное оружие

 Армейская элита всегда была немного в особенных условиях, когда вся армия оснащается...

«Они делают то, не знаем что» - американцы нашли «веский» повод для удара по Ирану

Израиль передал США сведения о готовящемся Иранском заговоре, который должен пошатнуть...

«Они делают то, не знаем что» - американцы нашли «веский» повод для удара по Ирану

Израиль передал США сведения о готовящемся Иранском заговоре, который должен пошатнуть...

Не доверяют американским MH-60R: Индия хочет бороться с подлодками Китая российскими Ка-31

Первые партии вертолётов раннего предупреждения и управления «Камов-31» (Ка-31) из России...

США не выдержат ответного ядерного удара РФ - эксперт

Россия строит свою стратегию на случай ядерной войны на принципе ответного удара – то...

В российских спецподразделениях массово появляется западное оружие

 Армейская элита всегда была немного в особенных условиях, когда вся армия оснащается...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ