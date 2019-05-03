Об угрожающей жизни обстановке сообщают жители подконтрольной Киеву территории.

Жители Попасной выразили обеспокоенность тем, как каратели поздравили их с наступающим Днём Победы, который в украинской столице ежегодно обесценивают. Около часа вблизи города раздавались взрывы. Иногда хлопки становились мощнее, что может свидетельствовать как о приближении военных действий к жилым домам, так и об использовании более тяжёлой артиллерии.

Напомним, что Попасную контролируют украинские силовики. В нескольких километрах проходит граница между подконтрольной Киеву территорией и землёй самопровозглашённой ЛНР, где люди уже несколько дней выстраиваются в очереди в надежде называться законными гражданами России. Агрессия со стороны ВСУ может спровоцировать ответ республиканских сил и обострение военного конфликта.

Так можно сделать вывод: тот факт, что жители Попасной слышат отдалённые взрывы, значит, что обстрелами соотечественников в ЛНР промышляет именно украинская армия.

Ранее украинские каратели сообщали об успешном захвате территорий в Луганской области Украины. Возможно, известная строчка советской песни «День Победы порохом пропах» может стать страшной явью для почти официально русских граждан в ЛНР.