В российских спецподразделениях массово появляется западное оружие

Армейская элита всегда была немного в особенных условиях, когда вся армия оснащается отечественным единообразным вооружением, спецназ может самостоятельно дорабатывать штатное оружие, или вовсе использовать иностранные образцы.

Когда развалился Советский Союз, спецназ получил свободу в выборе снаряжения. Многие тогда заменили, в первую очередь, отечественные пистолеты, все же, не смотря на все достоинства, ПМ не является оптимальным оружием для спецопераций. Ещё в 90-ые были массово замечены Glock и Sig-Sauer. Но последнее время многие начали замечать странные тенденции, помимо пистолетов на фотографиях часто появляются винтовки и прочее оружие западного изготовления, которое имеет прямые аналоги в РФ. Некоторые не слишком дальновидные товарищи начали кричать о последних днях отечественного ВПК, когда даже спецназ выбрал «продвинутый запад», но не все эксперты так близоруки.

Одной из главных причин появления такого оружия у спецназа называется необходимость «знать противника в лицо» - то есть боец должен прекрасно понимать возможности оружия потенциального противника, а для этого лучше всего подходит практика.

Не исключен вариант, что М16 используются для узких специальных операций, где требуется высокая точность и кучность автомата, и не так важна его надежность.

Ну и в конце концов, возможно, - это просто веяние моды внутри закрытой касты бойцов спецподразделений. Они все равно элита – им явно виднее, какое оружие нужно для операций.