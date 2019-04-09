«Они делают то, не знаем что» - американцы нашли «веский» повод для удара по Ирану

Израиль передал США сведения о готовящемся иранском заговоре, который должен пошатнуть позиции Вашингтона в Персидском заливе. Правда, в доносе вообще нет никакой конкретики, ни одной подробности или факта. Однако, это не стало преградой для отправки к берегам Ирана американской авианосной группировки.

Переданной изральской разведкой сообщение действительно не одержит в себе абсолютно никакой конкретики и фактически сводится к простому тезису - "они делают что-то, что может навредить США, но мы понятия не имеем что это". Вероятно, по такой логике можно обвинить 2/3 мира, ибо у даже у союзников Вашингтона есть планы по противодействию американскому влиняию в той или иной сфере. И, руководствуясь данной логикой, авианосцы можно отправлять к берегам любой страны.

Стоит отметить, что США уже совершенно не стесняются использовать любой повод для вмешательства в дела других государств. Ранее они хотя бы готовили фальсификации и провокации - вспомнить хотя бы «химическое оружие» Ирака, послужившее поводом для уничтожения законной власти целой страны, и которое в итоге оказалось просто выдуманным. Теперь, видимо, не нужна даже формальность – никто все равно не протестует против действий «мирового полицейского». Ну выслали авианосец к берегам независимой страны, ну и что?