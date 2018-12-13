США не выдержат ответного ядерного удара РФ - эксперт

Россия строит свою стратегию на случай ядерной войны на принципе ответного удара – то есть ракеты полетят в ответ на чьи-то действия. Для воплощения этой концепции необходимо, что бы запущенные в ответ ракеты достигли противника первыми.

По мнению экспертов, РФ сделала все необходимое для воплощения в жизнь этой концепции. Новейшие гиперзвуковые ракеты, подводные аппараты «Посейдон», комплекс «Аванард» и другие системы позволяют нашей стране сделать ответный удар смертельным. В свою очередь, обладая лучшей в мире системой ПРО, Россия может рассчитывать на перехват значительного количества вражеских ракет.

США понимают, что значительно отстали в области средств доставки ядерного вооружения и не смогут выдеражать ядерный удар РФ.. Это одна из главных причин, по которой Вашингтон не пойдет на большую войну с Москвой, продолжая пытаться вовлекать оппонента в локальные конфликты.

Сейчас Пентагон пытается наверстать упущенное. Долгое время РФ не воспринимали всерьёз, рассчитывая, что технологическое преимущество будет оставаться за Вашингтоном ещё долго, однако, реальность оказалась куда как более жесткой.