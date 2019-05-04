Беспощадный убийца авианосцев США: российский крейсер признали самым мощным в мире

Специализированное американское издательство The Military Watch считает, что российский тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» превратится в самый мощный надводный корабль в мире после модернизации. По заявлению американских аналитиков, это может привести к концу американской гегемонии на просторах Мирового Океана.

В ходе проводимой модернизации была заметно усилена противовоздушная оборона крейсера: на смену устаревшим зенитно-ракетным комплексам С-300Ф пришли более современные С-400. В будущем планируется заменить ракетные системы «Кортик» на «Панцирь МЕ», а системы «Оса-М» на «Редут». По мнению американских военно-морских экспертов это приведёт к практически полной неуязвимости российского крейсера с воздуха.

Главным же преимуществом очередной модернизации крейсера стала установка крылатых ракет П-700 «Гранит», с дальностью полёта в 625 километров. По мнению американских экспертов и военных разведчиков эти ракеты превратят российский крейсер в новейший и самый мощный надводный корабль мира, предназначенный для охоты на авианосцы предполагаемого противника, то есть США.

Беспощадный убийца авианосцев США – именно так американское экспертное сообщество оценивает тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», ожидая окончания его модернизации. Но какое будущее ожидает сами корабли данного проекта в России?

Российское экспертное общество и просто неравнодушные до судеб отечественного военно-морского флота граждане России уже не первый год обсуждают судьбу однотипных «Адмиралу Нахимову» кораблей проекта 1144. В данный момент в составе российского военно-морского флота находится четыре корабля этого проекта. Единственный из них, что находится в строю, тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» является флагманом всего российского военного флота и проходит службу на Северном флоте. Так же проходящий службу на Северном флоте «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию, которая должна окончиться в 2022 году. Два других корабля серии – «Киров» и «Адмирал Лазарев» находятся в доках, ожидая утилизации и переплавки на иголки.

С одной стороны, содержание и модернизация данных кораблей слишком дороги, что оправдывает желание командования ВМС России избавиться от половины мощнейших надводных кораблей мира, чья роль в мирное время будет сводиться сугубо к символической демонстрации мощи российского флота. С другой стороны, как минимум, ещё один атомный крейсер, способный уничтожать авианосцы вероятного противника, России бы точно не помешал. Тем более, что на Тихом Океане есть минимум три державы, обладающие развитыми военно-морскими силами с собственным авианосным компонентом – США, Япония и Китай. Военно-морским флотам этих трёх стран в зоне Тихого Океана вынужден противостоять один-единственный, менее мощный ракетный крейсер «Варяг».

Вполне возможно, что после модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» будет переброшен на Тихий Океан и украсит своим гордым видом рейд Владивостока или Петропавловска-Камчтаского, которые находятся в опасной близости от баз японского и американского флотов. Для американского флота всё ещё ремонтируемый «Адмирал Нахимов» уже успел превратиться в плохо сдерживаемую головную боль.